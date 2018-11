Nessuna «coalizione Frankenstein» come accusa l'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis: Dema vuole costruire una «casa comune» che «abbia la forza di affermarsi in contrapposizione sia al blocco di Maastricht che a quello di Visegrad». Così la Segreteria politica del movimento Dema, fondato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, risponde alle recenti dichiarazioni di Varoufakis a proposito del suo rapporto con de Magistris e dell'assemblea che Dema terrà il 1° dicembre al Teatro Italia di Roma. «Varoufakis - spiega la Segreteria politica di Dema - ci accusa di essere protagonisti nella costruzione di una nuova, ennesima, coalizione Frankenstein, e auspica che Dema e il sindaco di Napoli scelgano di sostenere alle elezioni europee il 'suò partito, European Spring, piuttosto che il nuovo soggetto in divenire. Ad essere sinceri è esattamente questa modalità proprietaria e accentratrice con cui Varoufakis si riferisce al progetto europeo ciò che qualche mese fa, ad un certo punto di una relazione che ritenevamo preziosa, ci ha convinto a fare un passo di lato iniziando a lavorare autonomamente alla realizzazione di uno spazio politico aperto innanzitutto alle esperienze maggiormente affini a Dema, vale a dire i movimenti civici, i sindaci 'illuminatì, le piattaforme di partecipazione, i comitati per la difesa del territorio, le esperienze che praticano mutualismo, i luoghi politici di persone che ogni giorno si sporcano le mani nelle contraddizioni sociali del Paese».

Giovedì 29 Novembre 2018, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA