«Credo che Di Maio passerà alla storia per essere il più grande genio politico della storia contemporanea». Lo ha detto ironicamente a Salerno il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris durante il convegno 'Autonomia?quale futuro per le nostre terre'. «Perché io - ha proseguito il primo cittadino di Napoli - non ho mai visto un leader che fa passare in un anno il braccio destro di Berlusconi, il leader più antimeridionale della storia, dal 17 al 34% e lo fa diventare il capo politico del Governo. E tu che avevi avuto un voto così bello, così forte, così potente dal Sud, stai svendendo tutto, dai territori, dai beni comuni, all'autonomia differenziata», ha concluso rivolgendosi a Di Maio.

Sabato 16 Marzo 2019, 11:23

