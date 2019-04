Sabato 6 Aprile 2019, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 11:48

«Napoli è da anni la prima città in Italia per crescita culturale e turistica, senza avere le risorse economiche pubbliche e private di altre città e senza favori ad personam come fa il Governo che, per la terza volta, salva Roma dai suoi debiti». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in occasione dell'evento Piano City in piazza del Plebiscito.«Se penso a questo - ha aggiunto de Magistris - penso che siamo un capolavoro di capacità di riscatto del popolo napoletano e della sua terra attraverso la cultura, in tutte le sue accezioni».De Magistris è tornato anche sulle politiche del governo: «Il Governo del Medioevo toglie dalla carta identità i genitori e mette madre e padre e quindi è contro le famiglie e in mare vuole separare madri e bimbi da padri e figli maggiorenni. Il Governo disumano colpisce ancora, alla vergogna non c'è più limite».