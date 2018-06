Martedì 12 Giugno 2018, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 18:22

«La priorità delle priorità dell'agenda De Luca sono le Luci d'Artista che hanno assorbito da sole ben oltre il 10% dei circa 80 milioni di euro dei Fondi Poc Cultura 2020». Lo afferma il presidente del Gruppo regionale di Forza Italia, Armando Cesaro, per il quale «pur di deliberare a tutti i costi non sono mancate integrazioni e carambole amministrative per destinare altri 2 milioni e mezzo di euro per l'edizione 2018/2019». «Restano, come da copione, ancora molti dubbi sulle rendicontazioni delle edizioni del 2016 per 3 milioni di euro e del 2017 per 2 milioni», sottolinea. «Considerato che la prima edizione di questo luminoso evento salernitano l'investimento fu di 180 mila euro davvero non si capisce come per le stesse luci si sia arrivati ad incrementi di questa portata», conclude.