Tra i centristi c’è attesa per il derby tra Azione (partito guidato da Carlo Calenda) e Stati Uniti d’Europa (che vede tra i principali rappresentanti Matteo Renzi ed Emma Bonino con i Italia Viva e +Europa).

Secondo i primi dati, i due gruppi moderati sono vicinissimi alla soglia del 4%, per centrare la presenza nel prossimo parlamento europeo, con i renziani che oscillano tra il 3,5 e il 5%, mentre Azione sarebbe sotto di circa un punto nei dati provvisori.

In attesa dei dati ufficiali, in Campania, per quanto riguarda Azione, fari puntati sull’eurodeputato uscente Giosi Ferrandino che, stando agli ultimi sondaggi, dovrebbe contendersi l’elezione con il lucano Marcello Pittella. Ferrandino fu eletto nel 2019 nella lista del Partito Democratico. Attesa anche per il numero di preferenze di Giuseppe Sommese (consigliere regionale), sostenuto tra gli altri dal neo coordinatore campano Luigi Bosco. Punta ad un buon risultato anche il salernitano Gigi Casciello, sostenuto in particolare da Mara Carfagna. «Siamo fiduciosi – afferma Sommese, a pochi minuti dalla chiusura delle urne – perché abbiamo presentato un programma importante per il territorio, anche se si tratta di temi che purtroppo non sono stati avvertiti come imminenti e vicini dai cittadini, nonostante siano il loro futuro. Sanità, difesa, parità di genere sono alcuni dei capisaldi di Azione. Adesso attendiamo i risultati, consapevoli che Azione sia l'unica vera alternativa al populismo, sempre coerente, composto da gente che rimarrà sempre nello stesso gruppo».

Per quanto riguarda invece Stati Uniti d’Europa in pole per l’elezione ci potrebbe essere Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura. L’esponente casertano di Italia Viva è stato già eurodeputato, nella legislatura 2014-19 ed è uno degli uomini forti della Giunta regionale guidata dal governatore Vincenzo De Luca. Con +Europa e Italia Viva, ci sono anche il Partito socialista, Libdem, l’Italia e c’è Volt, il partito paneuropeo. Nel Mezzogiorno, il raggruppamento è anche alleato con Noi di Centro, il movimento di Clemente Mastella. Test elettorale probante anche per Sandra Lonardo, moglie dell’ex ministro Clemente Mastella attualmente sindaco di Benevento, e per la napoletana Caterina Miraglia (ex assessore regionale della giunta Caldoro), sostenuta tra gli altri da Armando Cesaro, figlio dell’ex deputato Luigi, e ancora l'ex ministro Teresa Bellanova. In lizza c’è anche Vincenzo Maraio, segretario campano del Partito Socialista che occupa la prima posizione della lista federata.

Sul territorio ha puntato forte Matteo Renzi, che ha tenuto diversi incontri politici nei feudi di Ercolano, Pompei e Gragnano. A Ercolano, in particolare, secondo i primi dati i renziani toccano il 20% in quasi tutte le sezioni, attestandosi attorno al 5% quasi ovunque in Campania. L'ex premier attualmente è senatore ma ha già annunciato che rinuncerà all’incarico per andare al Parlamento europeo, se sarà eletto, ed ha scelto simbolicamente l’ultimo posto di una lista per le elezioni europee, anche se è attestato come il candidato principale dello schieramento. «Al sud Italia e in Campania in particolare si avverte un buon clima – commenta Ciro Buonajuto, sindaco renziano di Ercolano – anche se i risultati saranno condizionati in particolare dal forte astensionismo e ancora dall'ondata del reddito di cittadinanza. Purtroppo, la realtà è che quando c'è un voto libero, di opinione, dove non si conoscono i candidati, gli elettori scompaiono e vince sempre la politica con la “p” minuscola. Su questo dobbiamo lavorare molto, perché i cittadini continuano a considerare il voto come “piacere” e non come opinione, condizionati dal conoscente, dal parente, dal vicino di casa. Nonostante il forte astensionismo – conclude Ciro Buonajuto – si percepisce forte voglia di centro, peccato che per colpa di Calenda non sia stato possibile creare un soggetto unico. C'è bisogno di una forza moderata riformista che Stati Uniti d'Europa vuole rappresentare e in alcune città come Ercolano siamo riusciti a far passare questo messaggio».