Di Maio a Pomigliano, proteste per il reddito: «Presto anche ai licenziati, al via l'Isee precompilato»

I cinque operai licenziati dalla Fca di Pomigliano d'Arco, due dei quali autori della recente protesta sul campanile della chiesa del Carmine a Napoli, si sono presentati all'esterno dello stabilimento Avio Aero di Pomigliano dove è giunto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Gli operai hanno indossato una maschera di Pinocchio con il volto di Di Maio e hanno esposto uno striscione con la scritta: «Il reddito di cittadinanza per i licenziati non c'è».

«Sono contento che tanti cittadini stiano chiedendo il reddito di cittadinanza, a breve dovranno firmare il patto per il lavoro» ha proseguito il ministro. «Tanti commercianti mi hanno detto che chi ha ricevuto la card del reddito di cittadinanza la sta usando per le proprie spese. È un circuito e si rimette in moto l'economia».



«È molto importante questo stabilimento che ha 80 anni. Sono qui per aiutare e sostenere questo progetto industriale che ha permesso negli ultimi cinque anni mille assunzioni» ha chiosato il vicepremier nello stabilimento di Pomigliano dove si realizza, come ha sottolineato, la «turbina più grande del mondo», e dove incontrerà i vertici aziendali. Di Maio è arrivato nello stabilimento accompagnato dalla compagna Virginia Saba, con la quale sta visitando la fabbrica aeronautica.

Venerdì 3 Maggio 2019, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 17:59

«Nelle prossime settimane sarà varato il decreto ministeriale per l'Isee precompilato e i licenziati potranno accedere al reddito di cittadinanza» ha detto a chiare lettere il ministro commentando le proteste ai cancelli dei senza lavoro e dei licenziati Fca. «Li voglio ringraziare e dopo li incontrerò» ha detto arrivando nello stabilimento.