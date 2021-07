Di Maio: l'11 e 12 ottobre il G20 del commercio a Sorrento

Sorrento ospiterà l'11 e il 12 ottobre il G20 sul Commercio. Lo annuncia il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. «Ci saranno organizzazioni da tutto il mondo che discuteranno della più importante riforma del commercio, il Wto», ha aggiunto il titolare della Farnesina a Sorrento.

«Mi auguro che si possa completare la legislatura perché altrimenti l'Italia apparirà agli altri Paesi non credibile e non affidabile» ha poi risposto Di Maio a Nunzia De Girolamo che a Sorrento gli ha chiesto se si arriverà al 2023. «Dobbiamo essere credibili per ottenere i fondi, se l'Italia prende impegni e si dimostra instabile - ha aggiunto - a pagare saranno i cittadini, non i politici».

Infine una chiosa sul futuro del M5S: «Momento molto delicato, proprio per questo credo che si debba parlare pochissimo e lavorare per una soluzione comune. Io ci credo, non è semplice ma troveremo una soluzione comune per far ripartire questo progetto il prima possibile».