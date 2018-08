Venerdì 31 Agosto 2018, 14:56

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio ha incontrato oggi al Mise i vertici della Doria sulla vertenza che coinvolge lo stabilimento di Acerra. Lo stabilimento dovrebbe chiudere alla fine di settembre ma i settanta lavoratori saranno spostati su altri stabilimenti dell'azienda. Durante l'incontro - si legge in una nota - il Ministro ha rimarcato l'importanza di avere presidi imprenditoriali delle imprese nel Mezzogiorno d'Italia e in special modo nelle aree depresse. Ha sottolineato che è fondamentale un impegno condiviso delle imprese e dello Stato per la crescita del sistema Paese. Di Maio ha confermato che parteciperà al tavolo regionale in programma la prossima settimana in Regione Campania inerente la vertenza La Doria di Acerra.