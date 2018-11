Studenti e Cobas contestano Di Maio a Pomigliano: slogan, striscioni e un blocco stradale

Lunedì 19 Novembre 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 10:09

POMIGLIANO D'ARCO - Circa duecento studenti, molti del quali provenienti dal liceo in cui Luigi Di Maio si è diplomato, hanno contestato sulla strada il vicepremier giunto stamane in visita all'Itis per stipulare un accordo finalizzato all'occupazione dei neodiplomati. «Di Maio: la senti questa voce ? Vaffa...», stanno gridando in coro mentre altri studenti, quelli dell'Itis, lo stanno accogliendo a braccia aperte.Per contestare il ministro del Lavoro gli studenti insieme agli esponenti dei Si Cobas hanno bloccato il traffico davanti all'istituto tecnico Barsanti di Pomigliano d'Arco. I manifestanti, alcune decine, hanno esposto alcuni striscioni in cui chiedono «fatti, basta promesse», e si sono riversati in strada bloccando la circolazione veicolare. Tra i manifestanti, anche i licenziati Fca che stamattina hanno incontrato Di Maio nel rettorato di una chiesa di Pomigliano poco prima della visita nell'istituto tecnico.