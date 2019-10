M5S, Di Maio: «Saremo sempre ago della bilancia in tutti i governi. Via il superticket»

Domenica 13 Ottobre 2019, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 16:49

«Il M5S sarà sempre l'ago della bilancia di ogni governo, saremo sempre in Parlamento, per noi è difficile tornare indietro». Lo afferma a Napoli dal palco di Italia 5 Stelle Luigi Di Maio. «Avervi ieri tutti sul palco è stata la migliore risposta alle scissioni di cui parlano i giornali». «Il superticket una delle nostre battaglie, nella legge di bilancio, a inizio 2020 o al massimo entro la metà del 2020 deve sparire per le famiglie», dice ancora Di Maio.«Domani mattina alle 6 parto per il consiglio Ue degli Affari Esteri e lì noi saremo categorici: la Turchia deve cessare questa azione militare ma soprattutto noi chiederemo come Italia di bloccare la vendita di armamenti ad Ankara - prosegue - prima della riunione avrò un bilaterale con il ministro degli Esteri francese» Le Drian. «Questo massacro che sta accadendo ha visto la morte di un'attivista del Partito del futuro siriano, la vorrei salutare con un applauso per quello che ha fatto». Così, dal palco di Italia 5 Stelle, il ministro degli Esteri omaggia Hevrin Khalaf. «È inutile che ci vengano a dire che lo fanno per combattere il terrorismo, tutte le guerre di questi anni lo hanno fatto aumentare, quello che fa la Turchia è inaccettabile», aggiunge.