Di Maio: «Con Manfredi faremo una grande lavoro di squadra»

«Con Manfredi faremo un grande lavoro di squadra. Con Gaetano Manfredi sindaco, la nuova Giunta e la nuova maggioranza, non faremo solo risorgere la città di Napoli, ma tutta la Città metropolitana che potrà essere un punto di riferimento per tutto il Sud». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, questa mattina a Melito dove ha visitato un'azienda e incontrato la candidata al ballottaggio Dominique Pellecchia.

«Come sindaco - ha aggiunto Di Maio - Dominique avrà a disposizione un sindaco di Città metropolitana che condivide gli stessi valori e ha le stesse sensibilità».

«Se in questo momento l'economia sta andando bene lo dobbiamo a persone coraggiose che, se in Italia in genere gli imprenditori sono degli eroi, al Sud sono supereroi per le difficoltà che devono affrontare con burocrazia, organizzazioni di vario genere, malintenzionate, e ovviamente con tutti i problemi legati ad assenza o carenza di infrastrutture digitali o materiali» ha continuato Di Maio visitando l'azienda di Melito.