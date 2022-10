Digitale e innovazione per il rilancio del Sud, domani Cgil incontra il sindaco Manfredi

«Futuro digitale e rete unica per lo sviluppo del Sud». È questo il tema del dibattito organizzato dalla Slc Cgil in programma domani alle 11 presso Villa D’Angelo Santa Caterina. Il tema sarà introdotto dal segretario Slc Cgil Napoli, Gianluca Daniele, e vedrà a partecipazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Sono previsti inoltre gli interventi di Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli e Campania, di Riccardo Saccone, segreteria nazionale Slc Cgil, di Francesco Nonno, direttore regolamentazione e Affari europei di Open Fiber, di Carlo Filangieri, Ad Fibercop e Deputy Chief Network Tim, di Giovanni Meli, direttore del personale Sielte e di Fabrizio Solari, segretario generale Slc Cgil nazionale.

Le conclusioni – il dibattito sarà moderato da Nando Santonastaso, giornalista de Il Mattino – sono affidate ad Emilio Miceli, segretario nazionale Cgil. «Digitale e innovazione – spiega Gianluca Daniele, segretario Slc Cgil Napoli – possono rappresentare, se utilizzate nel modo giusto, risorse preziose per migliorare la vita a cittadini e imprese. È un’occasione fondamentale anche per lo sviluppo delle regioni del Sud e in particolare di Napoli e della Campania».