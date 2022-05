Dimissioni al Ps del Cardarelli, Castiello: «De Luca pagherà per il caos nella sanità»

«La Lega è al fianco dei medici del pronto soccorso del Cardarelli che si sono dimessi in massa e cercherà di dare risposte ad un gesto così clamoroso e dimostrativo»: lo annuncia la deputata della Lega Pina Castiello. Che aggiunge: «Mi chiedo se il silente De Luca di oggi non sia la controfigura del chiassoso sceriffo di ieri».

Il caso del pronto soccorso del Cardarelli, dove i medici hanno annunciato le dimissioni in massa per protestare contro il caos e la mancanza di personale e sicurezza, è ormai diventato di livello nazionale rivelando un vulnus nella politica sanitaria campana dopo anni di denunce, da un lato, e di annuncia dall'altro.

«Oggi il lanciafiamme, le dirette da "specchio mio specchio", la vis teatrale a cui ci aveva abituato il governatore, appaiono come uno sfocato ricordo di un passato lontano - dice Castiello - mentre l'ex sindaco di Salerno si trincera in un silenzio assordante non spezzato neppure da alcuno dei suoi proconsoli cui sono state affidate le redini di gestione della malandata sanità campana».

Secondo la deputata non c'è da attendersi nulla da De Luca per risolvere il problema. «Il Governatore tuttavia - conclude l'esponente della Lega - non si attenda sconti, perché sulla sanità ridotta a colabrodo, al centro di sperperi e a crocevia delle più sordide clientele, andremo fino in fondo per accertare colpe e responsabilità».