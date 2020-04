Direzione Mattino, alle 11 il forum con Jannotti Pecci, Zuchtriegel e il direttore Monga sulla crisi del turismo

Alla vigilia della fase due, tutta la filiera del turismo è in ginocchio. Come ripartiranno l'Italia e il Mezzogiorno dopo il lockdown? Che estate sarà con mascherine e distanziamento sociale obbligatori anche in spiaggia?

Direzione Mattino è il nuovo format del Mattino, un confronto lungo mezzora nel salotto virtuale di Claudia Mercurio. Con lei il direttore Federico Monga, che farà da padrone di casa con i vari ospiti pronti a rispondere anche alle domande dei lettori. Si comincia oggi alle 11, con il presidente di Federturismo Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, e il direttore del Parcp archeologico di Paestum, Gabriel Zuchtriegel. Perché il turismo non è solo spiaggia e mare, ma anche grandi alberghi e musei. E tutta la filiera turistica, lunghissima, corrisponde al 13% del Pil dell'Italia, con un volume di affari di 232,2 miliardi di euro e con 3,5 milioni di addetti.

Ultimo aggiornamento: 10:30

