Diritto, ambiente e territorio, un convegno al Tribunale di Napoli Nord per fare il punto della situazione

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 12:33

AVERSA - Avvocati, questori, prefetti, amministratori e giornalisti insieme, per dipingere l’attuale stato dell’arte sul tema dei reati ambientali e la tutela della salute in Campania, dalla Terra dei Fuochi alla tutela dei beni naturali passando per la lotta ai tumori.Questi i grandi temi attorno a cui ruoterà la tavola rotonda “Illegalità ambientale e società civile”, promosso nel ciclo “Diritto, ambiente e territorio” e organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in collaborazione con Aiga e Camera Civile di Aversa.L’appuntamento è per venerdì 26 ottobre alle 15 al Tribunale di Napoli Nord (sala convegni Livatino). Apriranno i lavori il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Napoli Nord Gianfranco Mallardo e il presidente del Tribunale di Napoli Nord Elisabetta Garzo.Si susseguiranno gli interventi del prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, della giornalista Cristina Liguori, del questore di Caserta Antonio Borrelli, del coordinatore della commissione ambiente del COA Napoli Nord Marco Monaco, della rappresentante del comitato “Don Peppe Diana” e giornalista Alessandra Tommasino, dell’ex senatore Lucio Romano, del presidente della Commissione Sanità campana Stefano Graziano e del sottosegretario Salvatore Micillo.L’incontro, valido 3 Crediti Formativi per la formazione continua degli avvocati, è moderato da Mike Lubrano di AIGA Napoli, mentre le conclusioni saranno affidate all’avvocato Giovanni Copertino.