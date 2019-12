Disabili gravi e non autosufficienti, la giunta comunale di Napoli approva i nuovi assegni di cura

La giunta comunale di Napoli ha approvato, a firma dell'assessore alle Politiche Sociali Monica Buonanno, una delibera riguardante l'adozione delle nuove linee guida regionali del programma «Assegni di cura», indirizzato a persone con disabilità grave e gravissima.



«Gli assegni di cura - precisa l'assessore - costituiscono un titolo di riconoscimento del ruolo insostituibile che svolgono i familiari nell'assistenza delle persone affette da gravi disabilità e in condizioni di non autosufficienza. È per questo che ho ritenuto fondamentale procedere all'approvazione delle nuove linee guida, dando una prima risposta forte alle esigenze delle persone con disabilità gravissima: da questo momento in poi, l'amministrazione comunale potrà procedere con la prosecuzione del programma, assicurando continuità amministrativa ad una misura necessaria e fondamentale per chi vive una condizione di estrema fragilità. L'amministrazione tutta - conclude la Buonanno - lavora sempre in direzione della salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone, garantendone la dignità ed eliminando ogni forma di marginalità sociale». © RIPRODUZIONE RISERVATA