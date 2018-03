Dismissione patrimonio immobiliare, Carfagna accusa de Magistris

Mercoledì 7 Marzo 2018, 14:46 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 14:46

«Dismissione patrimonio immobiliare? De Magistris fa l'ennesimo pacco ai napoletani. Dalle perizie tecniche apprendiamo notizie poco confortanti sullo stato degli edifici: quasi tutti inagibili o comunque in condizioni fatiscenti e di degrado. Un buon modo per proclamare la risoluzione dei problemi senza avere la forza di farlo». Così Mara Carfagna, deputato e consigliere comunale a Napoli di Forza Italia.«Vendere ciò che non si ha è il primo passo per violare il patto di fiducia tra venditore e acquirente. Chi investirebbe in immobili fatiscenti se non ad un prezzo stracciato? Ecco che Napoli è in saldi per chi si prenderà la briga di ristrutturarla», aggiunge.