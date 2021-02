Dissesto idrogeologico, fondi a pioggia per la Campania

«Nuove risorse per gli Enti Locali, via agli investimenti per prevenire il dissesto idrogeologico e garantire la messa in sicurezza di strade, ponti ed edifici pubblici, grazie all'impegno del MoVimento 5 Stelle» lo comunica l'onorevole Virginia Villani.

Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, lo scorso 23 febbraio sono stati stanziati 1, 85 miliardi di fondi e ulteriori 450 milioni di euro, sono previsti per l’anno 2022 per il finanziamento di una nuova e diversa graduatoria, che sarà adottata a seguito di un’altra procedura, prossimamente da avviare.

«Finanziati anche 119 progetti in Provincia di Salerno su un totale di 345 progetti finanziati in Campania. I progetti, per cui è stata presentata specifica richiesta dai Comuni, prevedono finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, investimenti per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, investimenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente spiega la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani “Un risultato straordinario ottenuto grazie al nostro pressing su questo delicato tema nei governi degli ultimi tre anni: il rilancio degli investimenti degli enti locali era, infatti, un obiettivo di legislatura del MoVimento 5 Stelle e i dati rendono merito al grande lavoro svolto nelle due precedenti esperienze di governo e che continueremo a svolgere anche durante questo governo.

«A soddisfarci non è solo l’elevato numero di cantieri, circa 9000, che verranno aperti tra il 2021 e il 2022 per le piccole opere nei comuni, ma anche la distribuzione territoriale dei primi 2.846 interventi, indirizzati per il 60% al Sud Italia e finanziati con la tranche da 1,8 miliardi di euro messa a disposizione dei sindaci pochi giorni fa per prevenire il dissesto idrogeologico.

In particolare, il Comune di Pagani che ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni e 200 mila euro destinati alla messa in sicurezza della “Scuola Manzoni” la cui inagibilità tanti problemi ha causato alla comunità scolastica di Pagani e di cui più volte mi sono interessata sollecitando una rapida soluzione. Fin dai primi giorni del nostro insediamento, infatti, ho investito del problema i vertici del Ministero per garantire la piena agibilità di una scuola così prestigiosa” dichiara la Deputata Villani “Invece, tra gli altri comuni della Provincia di Salerno che riceveranno dei fondi per degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico vi sono Sarno, Siano, Castel San Giorgio e Bracigliano.

Anche Cava de Tirreni e alcuni Comuni della Costiera Amalfitana sono destinatari di cospicui fondi. Questi interventi sono cruciali per i nostri Comuni e riusciranno a coniugare una ripresa della spesa produttiva ad una riduzione delle diseguaglianze territoriali tra Nord e Sud: questo è uno degli obiettivi alla base dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle».

