Dissesto idrogeologico, pronti 11 miliardi: grande occasione per Sarno e Regi Lagni

Martedì 5 Marzo 2019, 10:30

Dalla grande incompiuta del Sarno ai Regi Lagni, dai Campi Flegrei alla Terra dei fuochi: il piano Proteggi Italia varato da pochi giorni a Palazzo Chigi contro il dissesto idrogeologico potrebbe essere la grande svolta attesa da tempo in Campania. Innanzitutto perché i fondi ci sono. E non sono mai stati così tanti. Undici miliardi, di cui tre a disposizione da subito per opere immediatamente cantierabili. E poi perché, insieme alle risorse, arriva anche un drastico taglio dei tempi burocratici per spenderle. Spesso e volentieri, progetti già cantierabili vengono fermati dalla valutazione dell'Autorità di bacino perché ritenuti non prioritari rispetto ad altri interventi da eseguire a monte. Così che si blocca tutto. Per rimediare allo stallo, a breve il ministro Sergio Costa porterà in consiglio dei ministri Cantiere Ambiente, una norma sblocca lavori che nasce per invertire un trend da brividi. A oggi spiegano infatti da via Cristoforo Colombo - l'Italia ha speso mediamente solo il 7% dei fondi disponibili per mettere in sicurezza il territorio. Molti soldi, spendibili più rapidamente che in passato, ma anche in maniera più concertata. A coordinare i lavori ci sarà infatti una cabina di regia che dal ministero dell'Ambiente, dove a breve si insedierà una task force di nove esperti, supporterà e monitorerà il lavoro di comuni e regioni e li aiuterà a sminare le difficoltà progettuali. «Creeremo un hub operativo in capo al dicastero anticipa il sottosegretario all'Ambiente Salvatore Micillo, M5S - che curerà e organizzerà gli investimenti per interventi di messa in sicurezza contro il dissesto e per la difesa del suolo, del territorio e delle acque». Ma non solo. In ogni Regione sarà insediata una squadra di tecnici, chiamata Nos. Ovvero un Nucleo operativo di supporto, che sosterrà il Commissario di governo e farà da raccordo con via Cristoforo Colombo e i governatori.