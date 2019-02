Donazioni organi, in Campania pioggia di no: sempre meno trapianti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 21 Febbraio 2019, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2019 08:35

C'è chi dice no. Tanti, troppi no. In Campania è record di opposizioni alla donazione degli organi registrate al momento del rinnovo della carta di identità elettronica. Qui il dato più alto in Italia: il 45,7 per cento. E la stessa linea negativa prevale durante l'accertamento di morte in rianimazione, quando spetta cioè ai familiari pronunciarsi per il proprio congiunto: il 41,8 per cento nega il consenso. Così si spiega, in parte, l'enorme differenza tra il numero di trapianti eseguiti nelle regioni centro-settentrionali e nel Sud.