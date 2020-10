Dpcm, Assoeventi invoca misure straordinarie per il settore in crisi: «Lockdown impossibile senza ristori»

«Grazie all intervento della conferenza Stato-Regioni presieduta dal presidente Bonaccini, dove sono state messe in primo piano le direttive su No lockdown riprese dal mio vicario e vicepresidente di Assoeventi, Vincenzo Borrelli, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato che è impossibile senza ristori il lockdown in Campania». Questo quanto dichiara Michele Boccardi, presidente Assoeventi. «Un altro nostro intervento per inserire misure straordinarie nel Dpcm».

