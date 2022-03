Draghi a Napoli, la giornata in diretta. Manfredi al Maschio Angioino: «Così la città può ripartire»

Il premier Mario Draghi risponde all'appello del sindaco Gaetano Manfredi e, in una cerimonia blindata al Maschio Angioino, firma il Patto per Napoli. Nella sua prima visita in città, il presidente del Consiglio porta subito in dote 54 milioni di euro e un'intesa che consente di evitare il dissesto e di rilanciare i servizi, innanzitutto quelli sociali, destinati ai più fragili.

APPROFONDIMENTI LO STRISCIONE Draghi a Napoli, i disoccupati: ​«No alle armi, sì al... LA MANIFESTAZIONE Draghi a Napoli, la protesta dei disoccupati I CONTI PUBBLICI Draghi a Napoli per la firma del patto, il Comune evita il crac.... I CONTI PUBBLICI Patto per Napoli, il programma: asili nido, palestre, tram e bus... LA PROTESTA Patto per Napoli, striscione di protesta del comitato Vele Scampia...

Il sindaco

È una bella giornata per Napoli, sorride Manfredi, che spiega: «La firma del Patto per Napoli rappresenta un momento fondamentale per il rilancio dell’azione amministrativa e la costruzione di un futuro migliore per la nostra città. La situazione attuale si riassume in un quadro desolante. Condizioni di bilancio drammatiche con il più alto debito pro-capite di Italia e un elevato squilibrio nelle partite correnti». E, per il primo cittadino, è anche una vittoria personale con toni pacati quasi imposta prima di accettare la candidatura per il centrosinistra: il 18 maggio 2021, in una lettera indirizzata a Enrico Letta e Giuseppe Conte, l'ingegnere ed ex ministro aveva portato all'attenzione nazionale i cinque miliardi di passività che rendevano qualsiasi impresa impossibile al di là del verdetto elettorale. «Senza l'aiuto del governo, non si può gestire». Lo Stato c'è. «Adesso tocca a noi dimostrare di essere all’altezza della sfida, come Istituzioni e come cittadini. È possibile ricostruire Napoli soltanto attraverso uno sforzo collettivo. Ora siamo chiamati a compierlo, con la consapevolezza di non essere più da soli e la certezza di riprenderci il posto che meritiamo: una grande città porta dell’Europa sul Mediterraneo», avverte Manfredi.

La cerimonia

Entra, tra i primi, l'assessore al bilancio Pier Paolo Baretta. «In 2-3 anni è possibile una svolta; la scelta di restare incatenati, Stato e città, per 20 anni, è importante. Significa che Napoli è una questione nazionale», afferma. Nella Sala dei Baroni partecipano alla cerimonia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, che illustra i dettagli dell'accordo, il sindaco Manfredi, il presidente del Consiglio comunale, Enza Amato. «Bisogna far scattare un sentimento, la fiducia in noi stessi, che possiamo farcela. Abbiamo tanti problemi ma quando lo vogliamo possiamo fare meglio di tanti altri. Con uno scatto culturale», interviene a margine l'ex sindaco Antonio Bassolino. Intorno, non mancano le proteste. «C'è un solo patto da firmare, casa, lavoro e diritto a campare», strilla uno striscione firmato Comitato Vele Scampia. In piazza si fanno vedere pure gli operai Whirlpool e i disoccupati.

I finanziamenti

Il Patto non è simbolico. Napoli oggi incassa la prima tranche: 54 milioni per il 2022, 1,2 miliardi in 21 anni a fondo perduto previsti nella legge del bilancio voluta dal parlamento. In cambio, si impegna a riequilibrare il bilancio con diverse misure già indicate e allo studio: l'aumento dell'addizionale Irpef, una nuova tassa sugli imbarchi, la vendita degli immobili, un energico piano per recuperare i crediti non riscossi (ben due miliardi, «ma tenendo conto della situazione sociale», precisa Baretta) e la riorganizzazione delle società partecipate, entro settembre, ma da subito chiamate anche a rafforzare i servizi come il trasporto dei disabili. I finanziamenti vengono, infatti, destinati innanzitutto ai più fragili e alle periferie. Un obiettivo è potenziare il servizio di assistenti sociali, la cura del verde, la manutenzione. Un nodo restano i trasporti, per la carenza di personale e risorse per gestirli. Le difficoltà nella spesa corrente sono note, vanno oltre i grandi investimenti programmati con il Pnrr.

Il programma

Dopo la firma, Draghi è atteso nella basilica Santa Maria della Sanità. Il premier incontra i profughi ucraini accolti in queste settimane dai volontari della Fondazione di Comunità San Gennaro, quindi bimbi pronti a cantare l'inno dei due paesi con i piccoli musicisti di Sanitaensamble. Con il vescovo ausiliare di Napoli Franco Beneduce, il console ucraino Maksym Kavalenko, il presidente della fondazione Con il Sud Carlo Borgomeo e padre Antonio Loffredo, artefice del “modello Sanità”. La visita delle catacombe di San Gaudioso, sotto il complesso religioso, fa parte di questo percorso di rilancio. Il tour, che mostra il secondo cimitero paleocristiano più grande della città, è gestito dai ragazzi della cooperativa sociale La Paranza sottratti alle tentazioni del guadagno facile, e nemmeno costretti a emigrare pur di lavorare. Tocca a loro raccontare la storia, svelare i simboli e le leggende legate al quartiere reso così centrale tra le attrazioni turistiche. Una curiosità: dal XVII secolo il rione è chiamato Sanità perché ritenuto incontaminato e salubre, anche grazie a proprietà miracolose attribuite alla presenza delle tombe dei Santi. Risaliti in superficie, a incantare, mescolando antico e moderno, ricerca e perizia, è pure il Presepe favoloso dei fratelli Scuotto, statuine speciali che gli artisti, originari del quartiere, hanno voluto donare in occasione dei 25 anni di attività della loro bottega La Scarabattola, creata da zero e oggi famosa nel mondo. A Draghi viene regalato un Angelo nero e un San Gennaro.