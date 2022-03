Draghi a Napoli per la firma del patto, il Comune evita il crac. Manfredi: ora la svolta

Al Maschio Angioino, dove alle 11 arriverà il premier Mario Draghi per firmare con un mese di ritardo il Patto per Napoli dal valore di un miliardo e 231 milioni e 437mila euro, è tutto un brulichio di operai e tecnici. Chi rimette in sesto le fioriere, altri si attivano per lucidare gli ascensori e altri ancora vetri e ottoni. Insomma, la tensione per l'attesa firma del premier, che segna la ripartenza della città è palpabile, è nell'aria....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati