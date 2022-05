Manfredi, asse con Draghi a Sorrento: “Salva Napoli” modello per altri Comuni

inviato a Sorrento

Un breve faccia a faccia riservato a margine del forum sul Mezzogiorno dove entrambi sono intervenuti. Da un lato il sindaco Manfredi, dall’altro il premier Draghi. Con il secondo che s’informa sulla situazione napoletana. Anzitutto per capire come sta andando il piano di risanamento delle casse comunali dopo l’iniezione di Roma e poi per spingere sui progetti del Pnrr presentati da palazzo San Giacomo. Si parlano dopo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati