Drive in a Napoli, stop alle polemiche, Gianluca Daniele: «Una buona idea di rilancio»

NAPOLI - Dopo la polemica sollevata nelle ultime ore dal consigliere comunale del Pd Venanzoni, c'è anche chi dà il suo benestare all'iniziativa del drive in.«Forse lo stesso dimentica (riferendosi a Claudio de Magistris) da concessionario, che ogni iniziativa - scrive in una nota Venanzoni - che comporta tali pesanti modifiche deve rendere conto al proprietario del bene in questione, ovvero l'amministrazione comunale». L'idea del drive in live non nasce soltanto da una esigenza di Napoli o dell'Arena Flegrea di poter creare eventi, ma se ne sta discutendo a livello nazionale. In sostanza si sta cercando di trovare una strada, che possa permettere al mondo dello spettacolo di ripartire.«DriveIn a Napoli: una buona idea di rilancio - scrive il consigliere -, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza regionali». Daniele plaude all'idea, preferendo però non entrare in dispute che riguardino i luoghi in cui svolgere l'iniziativa. Che sia la Mostra, o l'Ippodromo, l'importante - questo è il messaggio che passa da Daniele - è creare un evento che possa, in un momento così complicato, far ripartire anche il mondo dello spettacolo, in vista della imminente fase 2. Il consigliere regionale si sta spendendo in queste settimane per la causa dei lavoratori del mondo dello spettacolo e del teatro. Tanto che fa sapere attraverso il suo Twitter, che: «Le risorse della Regione Campania devono essere destinate ai 13mila lavoratori dello spettacolo» per una «ripartenza in sicurezza».