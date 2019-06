Duemila assunzioni in tre anni, il Comune di Napoli: ora l'ok da Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 20 Giugno 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Palazzo San Giacomo il decreto crescita in discussione alla Camera è seguito con trepidazione perché ci sono due punti che riguardano direttamente Napoli: vale a dire il via libera alle assunzioni e il «fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni». Già domani per le assunzioni potrebbe arrivare il sospirato via libera. Per il fondo ci vorrà qualche giorno in più perché dopo l'esame della Camera il decreto deve passare al vaglio del Senato.