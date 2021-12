Ebac Campania a sostegno dei lavoratori: 70 milioni di euro in cassa integrazione

Sostegni a imprese, lavoratori e lavoratrici: quasi 70 milioni di euro di casse integrazioni erogate al 30 novembre 2021 a favore di 25mila artigiani e 10mila imprese. Sono alcuni dei numeri di fine anno di Ebac Campania, l’ente bilaterale per l’artigianato in Campania, presieduto da Achille Capone e composto dalle associazioni di categoria (Confartigianato, Casartigiani, Claai e Cna) e da Cgil, Cisl e Uil Campania.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Le bollette si potranno pagare in 10 rate dal 2022: pronto un... IL PROVVEDIMENTO Manovra, 150 milioni per turismo e spettacolo: nel 2022 altri... I CONSUMI Bollette gas e luce: aumenti da 1.000 euro l'anno, le conseguenze...

«Il 22 dicembre abbiamo completato l’intera operazione di erogazione delle somme spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori in cassa integrazione guadagni. Si tratta – spiega Capone – di somme per 2.976.213,49 euro derivanti dalla legge di bilancio - cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per emergenza COVID-19, del decreto sostegni e del decreto 146/2021. Le somme spettanti sino al mese di ottobre 2021 sono state accreditate a lavoratrici e lavoratori entro 24/48 ore, consentendo a tante famiglie campane di poter tirare un piccolo respiro di sollievo in vista del Natale».

Ma la vicinanza di Ebac alle famiglie e alle imprese non si fermerà. Nell’ultimo consiglio di gestione è stato infatti deliberato all’unanimità la proroga al 31 marzo 2022 del bando Covid-19 rivolto a titolari e dipendenti di aziende artigiane che sono risultati positivi dopo il 23 febbraio del 2020. Per le imprese iscritte all’Ebac è previsto un contributo di 200 euro, mentre per i dipendenti di 150 euro. Il bando completo è visionabile sul sito istituzionale di Ebac Campania. Complessivamente sono state messe a bando risorse per 306.199,18 euro. Anche questo sostegno, insieme agli altri in scadenza al 31 dicembre di quest’anno, sono stati realizzati grazie alle contribuzioni dei datori di lavoro al fondo di solidarietà della bilaterale per l’artigianato (FSBA), che una recente sentenza ha dichiarato obbligatorio.

Per il 2022 la parola chiave dell’azione di Ebac Campania sarà rafforzamento della presenza territoriale, con l’apertura nell’arco dell’anno di 35 sportelli territoriali presso associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil, che aderiscono all’ente bilaterale. «L’obiettivo di queste nuove aperture – spiega il vice presidente di Ebac Campania, Raffaele Paudice – è quello di essere sempre più prossimi ai nostri associati, raggiungendoli se possibile a chilometro zero, riducendo le distanze non solo fisiche ma anche burocratiche ed amministrative. Questo sarà il nostro impegno per l’anno che verrà, con l’augurio che possa essere finalmente l’anno della ripresa per la nostra regione per l’intero comparto artigiano».