Ecoballe, l'allarme dell'Europa: «Rimozione a rilento»

Sabato 8 Giugno 2019, 08:00

«Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti storici accumulati in Campania, le informazioni disponibili mostrano che le misure adottate per affrontare questo problema non hanno portato i risultati attesi. La situazione sembra preoccupante. Mentre l'eliminazione di circa il 38 per cento dei rifiuti immagazzinati è stata offerta o affidata a terzi, solo l'1,9 per cento dei rifiuti immagazzinati era stato rimosso a partire dal 15 febbraio 2018». Lo scrive il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel documento prodotto al termine della riunione trimestrale tenuta per supervisionare l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo. Il vertice si è tenuto dal 4 al 6 giugno e al termine è arrivato l'ennesimo ceffone all'Italia per la situazione in Campania.