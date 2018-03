Ecoballe, il processo riparte in Appello: duello su prescrizione e danni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 22 Marzo 2018, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarà un nuovo processo sulla nascita delle ecoballe in Campania. Lo hanno deciso ieri i giudici della quarta sezione di Corte di appello di Napoli, che hanno accolto il ricorso della Procura e hanno aperto ufficialmente il secondo grado di giudizio a carico dell'ex governatore della Campania Antonio Bassolino, alcuni ex commissari di peso all'emergenza rifiuti (anno 2000-2005), manager privati e capi impianto, tutti legati a una stagione politico amministrativa che sembrava consegnata alla storia.Cinque anni dopo le assoluzioni firmate dalla quinta penale, quelle dei 28 imputati considerati estranei alle accuse mosse dalla Procura, si apre formalmente un processo in appello. Aula 315, dopo una camera di consiglio di un paio di ore, i giudici della quarta appello (presidente Maddalena) hanno accolto le conclusioni del pool guidato dal procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, in relazione a un punto in particolare: quello relativo alla possibilità di dichiarare prescritte le posizioni degli imputati, che erano stati assolti in primo grado con la formula più ampia (perché il fatto non sussiste), per formalizzare invece una «avvenuta prescrizione» di tutti i reati per le singole posizioni.