Ecoballe, la Regione Campania: «Il ministero ci disse: ora vanno seppellite»

«Per la soluzione del problema ecoballe il ministero dell'Ambiente ci propose di tombare i 5,4 milioni di tonnellate. Non rimuoverle. Lasciarle dove sono ora e fare una sorta di discarica sotterranea. Un'ipotesi teoricamente più economica. Perché permetteva di affrontare il problema con minori risorse, ma non abbiamo mai aderito a questa proposta. Simbolicamente sarebbe significato non guarire una ferita, ma nasconderla». Un retroscena...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati