Edicole chiuse nei comuni del Napoletano, il sindaco di Acerra ritira l'ordinanza

Prima marcia indietro sul caso delle edicole chiuse nei weekend: il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, nel pomeriggio ha revocato l'ordinanza comunale con cui aveva disposto la chiusura per domani, festa della Liberazione, domenica 26 aprile, primo maggio, festa del Lavoro, e domenica 3 maggio. Lettieri ha annunciato sulla sua pagina Facebook che va rispettata l'ordinanza regionale numero 37 del 22 aprile 2020 firmata dal presidente della giunta campana Vincenzo De Luca in cui si fa riferimento esplicito alle edicole tra le attività che fanno eccezione alle disposizioni di chiusura per i giorni festivi.

Il dietrofront del sindaco di Acerra arriva in conseguenza delle sollecitazioni giunte da più parti e soprattutto dal prefetto di Napoli Marco Valentini.

L'ordinanza anti-edicole resta confermata, per il momento, a Bacoli e Monte di Procida, con i sindaci fermi sulle loro posizioni a causa dei pericoli dovuti al focolaio nell'ospedale di Pozzuoli e del numero alto di contagi rispetto alla popolazione. Dura la condanna dell’Ordine dei giornalisti della Campania e del Sindacato unitario giornalisti della Campania: «In queste ore cruciali è più che mai indispensabile che tutte le edicole siano aperte. Invito i sindaci, anche sulla base delle ordinanze della Regione, a lasciare le edicole aperte nel fine settimana», scrive in una nota Ottavio Lucarelli. E il Sugc rilancia l'appello con una lettera al prefetto sottolineando come «né il governo nazionale né quello regionale abbiano previsto misure del genere, neanche nei momenti più difficili dell'emergenza». «Ricordiamo che i giornali assolvono a un diritto fondamentale dei cittadini, che è quello di essere informati. Diritto che assume un valore ancora più importante in questo momento di grande difficoltà per l'intero Paese e durante il quale l'informazione ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione dell'emergenza», chiosa il sindacato.

