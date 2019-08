Edilizia sanitaria in Campania, un miliardo ​sbloccato e fondi per liste d'attesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Agosto 2019, 09:08

Edilizia sanitaria, sbloccati un miliardo e 80 milioni di euro destinati alla riqualificazione della rete ospedaliera regionale. Il via libera ieri a margine della Conferenza Stato Regioni dopo un lungo tira e molla tra ministero della Salute (che reclamava le valutazioni preliminari di vulnerabilità antisismica) e Regione (che chiedeva tempi celeri di approvazione). «Un risultato straordinario - commenta a caldo il presidente della Regione Vincenzo De Luca - accediamo a questi fondi dopo 18 anni con il passaggio finale in Conferenza delle Regioni dopo un'istruttoria durata 15 mesi. Un risultato straordinario conseguito dal Governo regionale che accede a questo finanziamento per la prima volta dopo quasi vent'anni. Abbiamo potuto accedere a questi fondi avendo innanzitutto risanato i bilanci e avendo creato e approvato una nuova e coerente rete ospedaliera. Risorse decisive per ristrutturare decine e decine di strutture ospedaliere e di realizzare una pagina nuova nella Sanità campana».