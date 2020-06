Edilizia, il governo sblocca 45 milioni per le imprese subappaltatrici dei grandi gruppi in crisi

È stato firmato il decreto del ministero delle Infrastrutture che attiva il primo piano di riparto di 45,5 milioni per le imprese subappaltatrici dei grandi gruppi in crisi. Lo rende noto l'Acen, l'associazione costruttori edili di Napoli, che sottolinea come il piano consentirà di cominciare a pagare le aziende creditrici dei grandi gruppi in crisi, salvaguardando la sopravvivenza delle imprese, di centinaia di posti di lavoro e il completamento di opere indispensabili per la competitività del Paese. A fronte dei 130 milioni previsti dal Fondo (circa il 70% della somma dovuta ai creditori) sono stati resi disponibili 45,5 milioni, a cui si dovranno aggiungere altri 40 milioni previsti dal decreto rilancio, per complessivi 85 milioni. «Si tratta di un primo passo importante - commenta la presidente dell'Acen, Federica Brancaccio - raggiunto grazie all'impegno del sistema associativo Ance e allo sforzo del ministero delle Infrastrutture, dell'Anas e di altri soggetti coinvolti: ora però bisogna dare velocemente seguito accelerando i trasferimenti alle imprese. Sono queste le azioni concrete che ci aspettiamo dalle Istituzioni, misure, risorse e strumenti per risollevare le sorti del settore e rilanciare la crescita del Paese».

