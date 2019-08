Efficienza, il flop dei Comuni: più costi, meno servizi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Agosto 2019, 08:00

Nel Mezzogiorno la coperta dell'efficienza amministrativa non è solo corta, ma anche bucherellata e piena di toppe mal cucite. È quanto conferma uno studio condotto dall'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani che ha messo in relazione spesa media e quantità di servizi offerti nei comuni con più di 40mila abitanti delle regioni a statuto ordinario della Penisola. Delle 170 città prese in esame, ben 12 delle 14 napoletane presenti occupano la «parte destra» della classifica, con solo Afragola (34esima) e Acerra (posizione numero 67) a salvarsi, totalizzando un saldo positivo tra uscite e offerta alla cittadinanza.