Eike Schmidt candidato sindaco: «Firenze non è Torre del Greco», ed è bufera

«Quando si parla di Torre del Greco e si prova a dare alla nostra città una chiave negativa e soprattutto palesemente antimeridionalista, si dovrebbe invece sapere che Torre del Greco è stretta tra il mare del Golfo di Napoli e le aree protette del parco nazionale del Vesuvio, è la patria mondiale della lavorazione del corallo e del cammeo, è una realtà dove è nata e si è radicata la prima banca di credito popolare, che è una città resa forte dalla vocazione dei suoi lavoratori marittimi, che ha ospitato uno dei più grandi poeti italiani come Giacomo Leopardi, che è stata luogo di residenza del primo Presidente della Repubblica Enrico De Nicola, che ha visto nascere e affermarsi esponenti della cultura italiana noti in tutto il mondo. Che, insomma, è una terra fatta di persone forti e con le spalle larghe, che non possono accettare in silenzio le provocazioni di chi prova a gettare fango sulla loro storia per provare maldestramente ad accaparrarsi una manciata di preferenze». A parlare è il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. Il primo cittadino stringe tra le mani un volantino elettorale che sta circolando in queste ore a Firenze per promuovere la campagna elettorale del candidato a sindaco del centrodestra Eike Schmidt e della lista civica che porta il suo nome.

Nel volantino, dal titolo “Più alberi, meno pali”, si legge tra le altre cose “Firenze non è Torre del Greco”: «Sorprende ancora di più - prosegue Mennella - che questa squallida propaganda venga da chi, come Schmidt, dovrebbe conoscere bene le nostre zone, ricoprendo da inizio anno il ruolo di direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte di Napoli.

Lui, che pure è nato in Germania, all'atto del suo insediamento a Capodimonte ha dichiarato: Arrivando, mi sono girato ad ammirare il golfo di Napoli e mi si è allargato il cuore come sempre quando vengo in questa meravigliosa città». «Personalmente evito ogni sorta di paragone: Torre del Greco è straordinaria come straordinaria è Firenze, città che non mi stancherò mai di visitare e presso la quale torno sempre con estremo piacere. Una città che attira ogni anno milioni di turisti e che offre servizi di accoglienza sempre eccellenti. Segno evidentemente del lavoro portato avanti dalle amministrazioni comunali, l'ultima delle quali guidata dal nostro concittadino Dario Nardella. Mi piace pensare che i cittadini vorranno dare continuità a questo lavoro e sono certo che non sceglieranno chi cambia repentinamente opinione a seconda della convenienza personale».

«Oltre al suggerimento che gli rivolge un intero territorio da sei lunghi mesi, ovvero di lasciare libero il museo e il Real Bosco di Capodimonte dal vergognoso gioco politico ed elettorale in cui l'ha coinvolto con la sua nomina, inviterei il mezzo direttore e mezzo candidato sindaco di Firenze Eike Schmidt a chiedere subito scusa alla comunità di Torre del Greco, al suo sindaco Luigi Mennella e al compagno Dario Nardella, primo cittadino fiorentino originario di quella splendida terra. Nel rivolgere a tutti loro la mia piena solidarietà, credo che il volantino diffuso dal mezzo direttore/mezzo candidato si ala conferma di una destra che non si smentisce, che vive di attacchi gratuiti e provocazioni, che non fa proposte ma si muove ma discriminazioni, con parole che ledono l'onore, la dignità e la storia di luoghi e persone che meritano prima di tutto rispetto». Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Napoli.

Pronta la replica di Schmidt: «Sono inaudite e vergognose le affermazioni false e offensive di alcuni esponenti del Pd campano. Da decenni vengo in vacanza sul Golfo di Napoli, e ho sempre espresso la massima ammirazione per la Campania. A proposito del progetto assurdo del sindaco fiorentino uscente, che è originario di Torre del Greco, ho detto che gli aranci trovano lì, nel paesaggio mite e baciato dal sole, il loro clima naturale, mentre a Firenze queste piante soffrono e non potranno sopravvivere, come del resto dimostrano i poveri aranci piantati recentemente in via Cavour e purtroppo già sofferenti e moribondi». Così in una nota il candidato sindaco del centrodestra a Firenze. «E' una questione climatica, oltre che paesaggistica e di coerenza storica - aggiunge -: sarebbe come portare gli abeti del Casentino a Torre del Greco. L'intervento in via Cavour si colloca nel solco di tante iniziative scellerate condotte dall'amministrazione uscente per vendere l'immagine superficiale di una Firenze da cartolina. Ma c'è un genius loci che va rispettato e valorizzato: non mi sognerei mai di promuovere la bistecca alla fiorentina a Napoli, così come ritengo che un festival della pizza a taglio al piazzale Michelangelo chiamato 'Pitti Pizza' sia funzionale unicamente a un turismo mordi e fuggi di cui non abbiamo bisogno, a scapito dei ristoratori, tra cui anche degli ottimi pizzaioli napoletani, che offrono servizi e creano valore e posti di lavoro sul territorio fiorentino».