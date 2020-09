Referendum live, così il voto in Campania: 77,43% sì, 22,57% no

Per il referendum sul taglio dei parlamentari, la Campania si è espressa con un 77,43% di sì e un 22,57% di no (dato in aggiornamento - 4.507 sezioni su 5.827). Così il voto nelle singole province: Napoli 78,44% sì e 21,56% no, Avellino 74,97% sì e 25,03% no, Benevento 76,05% sì e 23,95% no, Caserta 79,59% sì e 20,41% no, Salerno 73,95% sì e 26,05 no.



Ultimo aggiornamento: 19:17

