Elezioni 2022, candidati a sorpresa: Cucchi e Camporini volti «acchiappavoti», rispuntano Falanga e Cosenza

Volti noti e meno noti. Big della politica nazionale, seconde linee ed esponenti locali. E ancora figli di, esponenti civici e personalità politiche di altre Regioni che provano la corsa in Campania. In tutti gli schieramenti, sia al Senato che alla Camera, sono tante le candidature che destano curiosità, sorpresa o perplessità. Dal centrodestra al centrosinistra, ieri, alla lettura delle liste ufficialmente presentate ci si è soffermati su alcuni nomi.

Non mancano i volti nuovi: Domenico Brescia, giovane imprenditore partenopeo e consigliere comunale a Napoli eletto un anno fa. Ma anche Giuseppe Pecoraro, ex prefetto di Roma, entrambi alla sfida dei collegi uninominali. In Fratelli d'Italia tra le sorprese c'è l'ex presidente del Senato Marcello Pera. Blindata la posizione di Marta Schifone, figlia dello storico esponente della destra napoletana Luciano Schifone: è capolista in tre collegi. Per quanto riguarda la Lega colpisce la posizione vantaggiosa, come capolista del listino alla Camera a Napoli, della consigliera comunale Maria Rosaria Borrelli eletta con la lista civica Essere Napoli nell'assise partenopea e poi passata con il Carroccio. Noi Moderati, l'altra lista della coalizione di centrodestra, punta sull'avvocato Riccardo Guarino, leader dell'associazione Rinascimento partenopeo in quota Noi con l'Italia e sull'ex parlamentare Ciro Falanga in quota Udc. Il centrosinistra è ricco di nomi noti e meno noti. Non solo big come i ministri uscenti Franscechini e Speranza, ma anche il palermitano Fabrizio Ferrandelli, in quota Più Europa, che si è ritrovato nell'uninominale del centro di Napoli, suscitando sorpresa.

In casa Pd blindato il seggio di Piero De Luca, già deputato e figlio del governatore della Campania. In quota De Luca anche il suo vice Fulvio Bonavitacola e il consigliere regionale Luca Cascone. La Lista che unisce Europa Verde e Sinistra Italiana punta sul consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e sul vertice cittadino degli ambientalisti Fiorella Zabatta. Si notano le candidature di Ilaria Cucchi (sorella di Stefano, al centro di un caso politico-giudiziario) e di Marialuisa Iavarone, madre di Arturo, giovane ferito da coetanei nel 2017 in via Foria, e fondatrice dell'associazione Artur. Più Europa, invece, schiera la sua leader Emma Bonino e l'ex assessore comunale Franco Moxedano. Nel centrodestra rispunta la candidatura di Giulia Cosenza, già parlamentare del periodo d'oro berlusconiano. Nel polo centrista formato da Azione e Italia Viva scelgono la Campania tanti ex Forza Italia: non solo Mariastella Gelimini e Mara Carfagna, ma anche i suoi fedelissimi Paolo Russo e Luigi Casciello. A Benevento e Caserta il nome più a sorpresa: in testa al listino c'è l'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Difesa, Vincenzo Camporini. Impegno Civico scende in campo con i suoi big, a partire dal suo leader Luigi Di Maio. Anche l'Unione popolare, il partito fondato dall'ex sindaco, Luigi de Magistris, propone nomi d'interesse tra cui la deputata uscente Piera Aiello, nota esponente antimafia. C'è poi l'avvocato Domenico Ciruzzi, presidente del premio Napoli, e i due ex assessori napoletani Giovanni Pagano e Rosaria Galiero. Tra gli outsider va segnalata la candidatura, nelle fila di Italexit, dell'ex vicequestora di Roma Nunzia Schilirò, nota per le sue posizioni no-greenpass e no vax. Il partito animalista-Ucdl punta sull'avvocato Erich Grimaldi.