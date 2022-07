Elezioni 2022, assemblea Pd Campania: «Franceschini candidato, sarà il nostro punto di riferimento»

Prime certezze verso il voto del 25 settembre. «Franceschini sarà in campo in Campania e con lui le altre grandi personalità di grande valore che ha la Regione». Lo ha detto Francesco Boccia, membro della segreteria nazionale Pd e commissario del Pd della Campania, al termine della riunione della direzione di Napoli per l'approvazione dei candidati. «La personalità di chi è nel Pd oggi in Campania - ha aggiunto Boccia - si è dimostrata in questi anni, in cui siamo tornati a vincere a Napoli e governiamo la Regione. Devono essere valorizzate le personalità che hanno contribuito in questi anni nelle Regioni e nelle grandi città a cambiare il vento. Franceschini è una persona di valore che ha lavorato in maniera importante in Campania dal Mann a Pompei e Paestum, ha fatto un eccellente lavoro e sarà un punto di riferimento per tutti altri compagni. Collocheremo ognuno nella posizione giusta in campagna elettorale».

Boccia ha chiesto una campagna elettorale intensa ai circa 50 esponenti del Pd riuniti a Napoli alla direzione provinciale per l'ok alle candidature e rispondendo ai parlamentari uscenti assenti ha detto: «Dico a tutti di vivere il Pd sempre - ha detto - era meglio che ci fossero stati anche se la candidatura non si decide sulla presenza. Ma oggi abbiamo vissuto una bella discussione e consiglio a tutti del Pd di vivere queste cose 365 giorni l'anno». Boccia ha anche risposto alla domanda sull'impegno del governatore Vincenzo De Luca in campagna elettorale: «Sono convinto - ha detto - che sarà in prima linea in campagna elettorale. Siamo qui in una fase difficile della nostra storia politica e stiamo costruendo in tutto il Paese una coalizione che spesso comprende anche associazioni civiche, perché noi siamo un grande partito di progressisti e riformisti. Qui non si può sottrarre nessuno e sarà in prima linea anche De Luca, di cui dico che la battaglia che sta facendo sul fronte sanitario è giusta. Ma ora è il momento di fare tante azioni in maniera netta e sono sicuro che De Luca lo farà».