Elezioni 2022, gli elettori del Mezzogiorno votano per 850mila persone che non vivono più al Sud

Gli elettori del Sud il 25 settembre 2022 hanno una responsabilità doppia: votano per se stessi e anche per chi non vive più nel Mezzogiorno. Sono ben 850mila infatti i meridionali che risultano ancora nel censimento del 2011, quello utilizzato nel riparto dei 400 seggi della Camera e dei 200 seggi del Senato, per mancanza di un timbro del Quirinale che vidimasse e desse quindi valore legale al censimento permanente Istat aggiornato al 2021. Un problema che sarebbe stato risolto se si fosse votato a scadenza naturale nella primavera del 2023; ma che il precipitare della crisi di governo e la corsa alle urne rendono inevitabile. E così i meridionali inaspettatamente si troveranno a eleggere, in modo legale, sette parlamentari extra, cioè non dovuti in base alla popolazione effettiva: due senatori e cinque deputati.

Com'è potuto accadere? Il primo fatto di cui bisogna tener conto è che i parlamentari non sono assegnati ai territori in base al numero di votanti e neppure al numero di potenziali elettori, bensì in proporzione al «numero di abitanti» in ciascuna circoscrizione. Perciò fanno numero, e portano quindi seggi, persone che non votano come gli stranieri residenti (presenti soprattutto al Nord) e come i minorenni (ormai pochi ovunque). Il riferimento, nella Costituzione, è «all'ultimo censimento generale della popolazione». Il quale si tiene ogni dieci anni a partire dal 1861. Quindi il censimento da utilizzare per le elezioni del 2022 è quello del 2021. Però, a partire dal 2018, il censimento dell'Istat è diventato «permanente», in sostanza annuale. I numeri della popolazione del 2021 ci sono e l'Istat li ha pubblicati l'8 aprile del 2022; tuttavia a dare valore legale agli stessi avrebbe dovuto essere un decreto della presidenza della Repubblica, che invece non c'è. E così nel riparto dei seggi si è utilizzato il vecchio censimento, il quale porta la data ufficiale del 9 ottobre 2011: una foto antica di undici anni rispetto a quella dell'effettivo corpo elettorale chiamato al voto.

In questi undici anni di cose ne sono successe, soprattutto al Sud. Perché a dispetto dei ripetuti annunci su piani di sviluppo - in realtà il Mezzogiorno ha subito in pieno l'attuazione del federalismo fiscale e le crisi che si sono succedute, con effetti sulla demografia a causa delle minori nascite, del mancato radicamento degli stranieri e, fattore fondamentale, della migrazione di centinaia di migliaia di meridionali. E così mentre il Centronord nel decennio trascorso dal censimento ha visto una popolazione in lieve aumento (+0,7%) il Mezzogiorno ha perso oltre il 4% dei propri residenti, pari a 850mila persone in meno, con una flessione particolarmente forte in Molise, Basilicata e Calabria.

In alcuni casi la legge elettorale prevede un numero fisso di senatori: 2 in Molise e 3 in Basilicata, per cui la flessione della popolazione non incide. Alla Camera e in tutti gli altri casi, invece, una piccola contrazione della popolazione residente può portare la perdita di un rappresentante in Parlamento, magari per il gioco dei resti. Se il 25 settembre 2022 si fosse votato in base alla popolazione aggiornata, la Campania avrebbe visto confermati i propri 18 seggi al Senato ma avrebbe perso un seggio alla Camera nell'area denominata Campania 2 e cioè quella che rappresenta le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. La quale sarebbe scesa da 18 a 17 deputati (tra collegi maggioritari e proporzionali).

Così non sarà, come si è detto, e la Campania il 25 settembre eleggerà 56 parlamentari, indipendentemente dalla partecipazione al voto. Il Lazio invece ha diritto a 54 parlamentari, cioè due in meno, nonostante da anni abbia sorpassato la Campania al secondo posto per abitanti e ormai la superi di 135mila residenti. In tutto gli eletti del Sud saranno 203 invece dei 196 effettivamente spettanti.

Per gli elettori del Sud - e per chi sarà eletto nel Mezzogiorno - c'è quindi una responsabilità in più: votare e soprattutto rappresentare anche chi il Sud lo ha dovuto abbandonare. Fosse solo per questo, le scelte di domenica 25 settembre non andranno prese a cuor leggero.