Elezioni 2022, liste Forza Italia Campania: epurati i vecchi dirigenti, gli esclusi pronti all'addio

Si annuncia un vero e proprio terremoto in Forza Italia dove nelle liste che saranno consegnate entro stasera non saranno presenti - salvo sorprese improbabili - il coordinatore regionale uscente Mimmo De Siano, il coordinatore partenopeo Antonio Pentangelo e quello casertano Carlo Sarro. Al Senato, dietro Silvio Berlusconi e all'emiliana Annamaria Bernini, dovrebbe esserci l'imprenditore Franco Silvestro: un seggio praticamente blindato, soprattutto se il Cavaliere e la capogruppo di Palazzo Madama di Fi riuscissero a essere eletti in qualche collegio uninominale. Se Franco Silvestro è un imprenditore attivo sul territorio campano, potrebbe esserci, invece, un altro big in arrivo da Roma come terzo in lista per la Camera. Ai primi due posti blindatissimi ci saranno il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani e la compagna di Silvio Berlusconi, la porticese (nata in Calabria), Marta Fascina. Sorprese - negli intricatissimi equilibri nazionali che obbligano Fi a cercare seggi fuori regione per gli uomini più vicini al Cavaliere - potrebbero arrivarne per il terzo posto in lista a Montecitorio. Negli accordi nazionali è stato infatti indicato come possibile terzo in lista Sestino Giacomoni, dirigente romano vicinissimo a Berlusconi, presenza immancabile tanto ad Arcore quanto a Villa Grande, al punto che qualche tempo fa era stato soprannominato l'uomo che sussurra al Cavaliere. Oggi sia Antonio Tajani che il coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, spiegheranno le proprie scelte in seguito all'ufficializzazione delle candidature. Soprattutto bisognerà comprendere i motivi che vorrebbero la Campania infarcita di candidati provenienti da altre regioni. Decisivo, in questo senso, il taglio dei parlamentari che obbliga i partiti a fare scelte, anche sofferte, per riconfermare i dirigenti più vicini. Di certo - se non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto - si chiude un'era per Fi con l'uscita di scena di De Siano, Sarro e Pentangelo dopo che anche Luigi Cesaro aveva annunciato il suo addio non solo al partito, ma anche alla politica.

Alla fine negli intricatissimi schemi decisi nella sede di Roma di Forza Italia, in piazza San Lorenzo in Lucina, le liste campane non dovrebbero invece ospitare il presidente della Lazio, Claudio Lotito e il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa. Per entrambi si sono liberati due posti in Molise, rispettivamente per Senato e Camera. Si parla invece in casa Forza Italia, più che delle epurazioni, di una possibile rivoluzione rosa per le liste. Con questo schema dei tre posti bloccati, infatti, fanno notare fonti azzurre campane, dovrebbero spuntarla tutte le donne che saranno schierate anche al quarto posto nel listino della Camera: ovvero, Amelia Forte, Teresa Formisano, Giuliana Franciosa, Carla Ciccarelli e Annarita Patriarca. Per Patriarca, già consigliera regionale, ci sarà anche un posto nel maggioritario di Torre del Greco, quello prima destinato a Franco Silvestro, che invece ha trovato un posto di favore nel listino proporzionale del Senato con un'altissima probabilità di essere eletto. Restano, comunque, le ultime limature sui collegi uninominali, anche quelli di coalizione. Al momento dovrebbe essere confermata la candidatura di Gianfranco Rotondi ad Avellino mentre bisognerà decidere il candidato nel collegio di Fuorigrotta, lì dove potrebbe andare l'ex fedelissima di Berlusconi, oggi nel partito di Giovanni Toti, Mariarosaria Rossi.

Certamente più tranquilla la situazione in casa Lega con gli uscenti inseriti in posizioni di favore. Pina Castiello correrà nell'uninominale di Torre del Greco per il Senato, sempre per Palazzo Madama ci sarà invece da capolista, nel proporzionale, l'altro uscente Gianluca Cantalamessa, inserito nel listino di Caserta. Il consigliere regionale, Severino Nappi, nominato pure responsabile della campagna elettorale guiderà invece il listino di Campania 1 per Montecitorio, più quattro collegi. Potrà giocarsi un seggio alla Camera anche l'altro consigliere regionale, Giampiero Zinzi, che invece guiderà il proporzionale di Salerno dove la Lega riscontra discreti consensi. Top secret, invece, sulle liste di Fdi. Meloni scioglierà le riserve soltanto oggi.