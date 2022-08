Elezioni 2022, lista M5S: Costa sfida Di Maio e Carfagna a Napoli

Sarà l'ex ministro dell'Ambiente nei governi Conte 1 e 2 Sergio Costa a sfidare l'ex capo politico del Movimento 5 Stelle e oggi leader di Impegno Civico Luigi Di Maio nel collegio uninominale Campania 1-02 Napoli Fuorigrotta della Camera. Nello stesso collegio uninominale, corrispondente a parte del comune di Napoli e che comprende tra gli altri i quartieri Fuorigrotta, Bagnoli, Chiaia, Posillipo e centro storico, sono candidati anche Mariarosaria Rossi per il centrodestra e il ministro per il Sud Mara Carfagna per Azione-Italia Viva.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Liste, Meloni corre a L'Aquila e schiera Tremonti e Pera. Rita... LE ALLEANZE Sicilia, l'annuncio di Conte: «Corriamo da soli, prenderemo... IL CASO Elezioni, gli esclusi dalle liste dei partiti: dalla Polverini a...

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte guiderà invece il listino pentastellato nel collegio plurinominale Campania 1-01, corrispondente al territorio di Napoli città e i comuni dell'area flegrea. Insieme a Conte sono in lista Gilda Sportiello, Raffaele Bruno e Marianna Ricciardi. Nel collegio plurinominale Campania 1-02 i candidati del M5S sono l'ex ministro Sergio Costa, Carmela Di Lauro, Alessandro Caramiello e Carmela Auriemma. Nella circoscrizione Campania 2 della Camera i candidati sono in Campania 2-01 Agostino Santillo, Enrica Alifano, Giuseppe Buompane e Mafalda Broccoli; e in Campania 2-02 Michele Gubitosa, Virginia Villani, Francesco Virtuoso e Alessandra Petrosino.