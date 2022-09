Caro energia, Di Maio nel mercato della Pignasecca a Napoli: «Subito il decreto taglia-bollette»

«Io sono venuto a incontrare gli imprenditori. Prima sono stato in una pizzeria ed ora alla Pignasecca e queste persone chiedono di intervenire sul costo dell'energia». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva di commentare la presenza - quasi contemporaneamente - in città del leader del M5S, Giuseppe Conte. «E io come come membro del Governo ho il dovere di intervenire e di farlo il prima possibile», ha aggiunto Di Maio.

«Non possiamo permetterci di aspettare le decisioni di Putin che apre e chiude i rubinetti né di aspettare i negoziati europei. Dobbiamo intervenire subito con i soldi dello Stato» ha proseguito il leader di "Impegno civico" visitando uno dei mercati rionali più affollati della città. Il ministro ha ribadito che a suo avviso sull'aumento del prezzo del gas c'è anche una componente speculativa.