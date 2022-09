Elezioni, il ministro Speranza a Napoli: insorgono i no vax, attacchi a de Giovanni

Un gruppo di «no vax» e «no green pass», circa una trentina di persone, si è concentrato all'esterno del Salone Margherita di Napoli dove si svolge un appuntamento elettorale del ministro della Salute Roberto Speranza, candidato a Napoli nella lista del Pd. I manifestanti espongono cartelli contro «la mercificazione della salute», altri cartelli recano le scritte «Speranza assassino» e «No all'agenda Draghi». Un breve momento di tensione si è registrato quando al presidio si è aggiunto un gruppo di persone con uno striscione con il simbolo «Per l'Italia con Paragone». Alcuni dei presenti li hanno invitati a nascondere il simbolo piegando lo striscione in modo da lasciare visibile solo lo slogan «La Campania con te non ha speranza».

«Vergogna, vergogna» e «venduto, venduto» sono stati i cori che i manifestanti no vax all'esterno del Salone Margherita di Napoli hanno rivolto allo scrittore Maurizio De Giovanni, che modera l'incontro. I manifestanti, circa una trentina, stanno lanciando insulti nei confronti del ministro, non ancora arrivato, tra i quali «assassino». Tra i manifestanti no vax sono presenti anche alcuni degli animatori delle proteste contro le restrizioni Covid e la campagna di vaccinazione che si sono tenute a Napoli tra l'autunno 2020 e la primavera del 2021.