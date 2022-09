Nel collegio uninominale Campania 1 di Torre del Greco per la Camera, vince il candidato M5S Gaetano Amato che s'impone per soli 400 voti su un pezzo grosso del centrodestra, la candidata Annarita Patriarca.

Anche in questo collegio non riesce a essere competitiva la coalizione di centrosinistra, nonostante la candidatura di una persona molto nota come Sandro Ruotolo.