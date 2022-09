Elezioni 2022, Napoli Fuorigrotta: Costa batte Di Maio e Carfagna

Costa batte Di Maio e Carfagna, questo il risultato di una delle sfide più attese. L'ex ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sconfigge il ministro degli esteri nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi, con ogni probabilità, Luigi Di Maio sarà fuori dal prossimo Parlamento: secondo l'elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 è statisticamente certa la vittoria del rappresentante del Movimento 5 Stelle, sceso in campo partecipando alle parlamentarie, come tutti gli altri iscritti al movimento. Surclassata dal generale simbolo della battaglia per la Terra dei fuochi, ma ancora in gioco nel plurinominale, il ministro del Sud Mara Carfagna che aveva lasciato Forza Italia dopo la caduta del governo Draghi per aderire al terzo polo di Renzi e Calenda.

«Una politica diversa è possibile, un Paese diverso è già in costruzione, si vede negli occhi e nei cuori delle persone che vogliono cambiare le cose», la riflessione di Costa al momento della chiusura della campagna elettorale.