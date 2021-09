Elezioni a Napoli, Tajani soccorre Maresca e apre agli elettori di Salvini: «La Lega fuori? Votate Fi»

Antonio Tajani arriva a Napoli per mettere una pezza in una coalizione di centrodestra sempre più divisa. Il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia si presenta in città nel giorno in cui il leader leghista Matteo Salvini viene in visita in Campania, ma dribbla il capoluogo e soprattutto il candidato sindaco Catello Maresca, del quale è stato il principale sponsor fino a qualche giorno fa. Mentre a Roma, Giorgia Meloni,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati