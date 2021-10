di Antonio Mattone

Il coraggio e la solitudine. Sono le due parole con cui potremmo raccontare la vicenda del commerciante di Fuorigrotta pestato prima nei pressi dell’asilo di via Leopardi dove stava accompagnando sua figlia e poi all’interno del suo negozio di telefonia e apparecchi elettronici al mercato della Canzanella. Una brutale aggressione subìta per essersi rifiutato di consegnare merce di valore in cambio solo di poche decine di...