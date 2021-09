Elezioni a Napoli, è caos Municipalità nel centrodestra: «Venti aspiranti presidenti»

Dieci Municipalità e venti candidati presidenti. La coalizione di centrodestra si spacca in due parti. Da un lato l'anima civica con l'appoggio di Forza Italia. Dall'altra Lega e Fratelli d'Italia. Le tensioni tra i diversi mondi che sostengono Catello Maresca sono venute a galla con la presentazione delle liste e in particolare sulla divisione dei candidati alle presidenze delle ex circoscrizioni. Una divisione tale che nemmeno i tentativi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati