Maggioranza bulgara per Gaetano Manfredi. Ventotto banchi su 40 del nuovo Consiglio comunale saranno occupati dagli eletti nella coalizione di centrosinistra. Una buona notizia per la governabilità dell'aula, che non rischia così di diventare ostaggio di balcanizzazioni, come è accaduto negli anni dell'era de Magistris. Solo nove, invece, le donne elette.

