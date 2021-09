Elezioni a Napoli, Manfredi guarda ai fondi del Recovery: «Riorganizzare la macchina amministrativa»

«Il Recovery plan deve unire il Paese, eliminare un'Italia a due velocità, questo vuole l'Ue e questo dobbiamo saper fare, ma serve riorganizzazione amministrativa per farlo. Parto da un numero, il Comune di Napoli ha 4000 dipendenti, un terzo rispetto a Milano. Servono forze e competenze». Lo ha detto Gaetano Manfredi, candidato sindaco di centrosinistra e M5S a Napoli, a Sky tg24.

«Il Pnrr presentato - ha spiegato - è in continuità con quello preparato da noi col governo Conte ma ora al Sud serve capacità progettuale e di spesa con amministrazioni che sappiano spendere e trasformarli in cose fatte. Napoli oggi non ha capacità di spesa, di gestione per spendere bene e quindi ci vuole attenzione dal governo perchè i Comuni abbiano i mezzi per spendere altrimenti restiamo con l'Italia a diverse velocità e anzi divari più grandi. Per invertire la rotta Napoli ha bisogno di tante competenze partenopee che sono distribuite in Italia e che devono dare un contributo qui con senso istituzionale e qualità. Per questo se eletto farò una giunta di grande qualità».

Manfredi ha parlato anche di Napoli come simbolo dell'alleanza riuscita centrosinistra-M5S: «Li terrò insieme - ha detto - sui progetti da fare, hanno tutti l'obiettivo di far tornare Napoli protagonista. Io sento la responsabilità nei confronti di un milione di Napoletani, è una sfida difficile e mi aspetto che l'alleanza sostenga il progetto nell'interesse dei cittadini».